Лукашенко провел совещание с силовиками из-за акций протеста

Президент Белоруссии собрал силовиков на совещание во Дворец Независимости. Причиной стали нескончаемые акции протеста, которые продолжаются уже месяц.

Сегодня в Минске проходит очередная акция, в которой приняли участие сотни женщин. Несмотря на просьбы разойтись и не нарушать закон, участницы "женского марша" продолжили шествие, начались задержания. Президент собрал срочное совещание с представителями силовых ведомств страны.

Волна протестов охватила Белоруссию после оглашения результатов президентских выборов 9 августа 2020 года. Действующий президент Александр Лукашенко в шестой раз одержал победу, набрав 80,1% голосов избирателей. Несмотря на результаты, некоторые уверены, что победу одержала Светлана Тихановская, сбежавшая из страны после проигрыша.