Аналитик объяснил, когда настанет нервозное время для валютных инвесторов

Некоторые риски того, что ближайшие две недели станут нервозными для инвесторов, очень ощутимы. Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич напомнил, что октябрь является периодом для наиболее резких биржевых обвалов.

Однако при выборе цели инвестирования в евро или доллар, эксперт советует выбрать американскую валюту. Отдельным фактором нервозности выступают грядущие выборы президента США. Также не исключено, что в ближайшее время рынки пересмотрят свои стратегии.

Но все эти факторы играют доллару на руку. Кроме того, курс американской валюты ослаб по отношению ко всем остальным в течение нескольких месяцев, создав условия для коррекционного отката. Последний в свою очередь может напомнить курс в марте, когда дешевели все валюты, кроме доллара, передает слова Купцикевича "Российская газета".