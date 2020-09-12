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19:31   12 Сентября 2020
Политика

Члены ОП РФ обнаружили в Сети новые фейки о выборах

Члены ОП РФ обнаружили в Сети новые фейки о выборах

Рабочая группа Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации обнаружила в интернете новые данные, не соответствующие действительности. Речь идет о ходе голосования в Костромской области.

Как отмечается на сайте ОП, недостоверное сообщение было опубликовано в аккаунте штаба Навального в Костроме. Его авторы заявили, что голосование в ряде местных УИК проводится по спискам, которые не сброшюровали в отдельные книги.

Руководитель рабочей группы ОП РФ Александр Малькевич рассказал, что представленные факты не являются нарушением. Он напомнил, что официальный представитель ЦИК Майя Гришина заявила ранее то же самое.

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Автор: Юлия Яковлева
#голосование #оп рф #малькевич

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