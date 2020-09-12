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19:22   12 Сентября 2020
Происшествия

Макгрегора арестовали за попытку сексуального насилия

Макгрегора арестовали за попытку сексуального насилия

Боец ММА Коннор МакГрегор был арестован во Франции. Спортсмен стал подозреваемым в попытке сексуального насилия, а также непристойном поведении. Об этом сообщает западный портал TMZ.

МакГрегор — всемирно известный ирландский боец смешанных единоборств, чемпион UFC. Также спортсмен выступает в профессиональном боксе. В апреле 2020 года занимал 9 место в рейтинге самых лучших современных бойцов среди всех весовых категорий.

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Автор: Илья Романович
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