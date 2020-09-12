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19:20   12 Сентября 2020
Политика

Правоохранители Новосибирской области разбирают случай вброса бюллетеней

Правоохранители Новосибирской области разбирают случай вброса бюллетеней

На избирательном участке 780 в селе Сокур Мошковского района Новосибирской области были обнаружены подозрительные бюллетени.

Наблюдатель от партии ЛДПР Виктория Менькова прибыла на сельский избирательный участок за полчаса до открытия и обнаружила, что в урне лежат бюллетени. Члены комиссии не стали скрывать этого факта и сообщили, что открыли участок раньше, так как их попросили сами избиратели. По данному случаю написана жалоба, обстоятельства будут разбирать правоохранительные органы.

Второй инцидент произошел в Маслянино. Наблюдатель от ЛДПР Александр Быковский около двух часов ночи проезжал мимо избирательного участка и увидел свет в окнах. Внутри здания он заметил двух членов комиссии, которые, по их словам, готовились ко дню голосования. Разбираться в произошедшем также будут сотрудники полиции.

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Автор: Илья Романович
#голосование #бюллетени #участок #новосибирская область

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