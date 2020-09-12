Врачи нашли взаимосвязь между коронавирусом и повреждением клеток мозга

Коронавирусная инфекция способна негативно влиять на мозг человека. Такое мнение высказали ученые из Йельского университета.

Эксперимент, в ходе которого медики провели опыты на лабораторных мышах, позволил изучить их центральную нервную систему, подчеркнули ученые. Также специалисты вскрыли и изучили мозг умершего человека, у которого был COVID-19.

Вирус SARS-CoV-2 блокирует нейронам мозга доступ к кислороду, передает Lenta.ru. Установлено, что это приводит к гибели его клеток. Также этот процесс уменьшает число синапсов (связей между нервными клетками), в результате чего наносится вред когнитивным функциям.