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19:08   12 Сентября 2020
Армия

Лукашенко обсудил с главой МО Белоруссии обстановку на западе Белоруссии

Лукашенко обсудил с главой МО Белоруссии обстановку на западе Белоруссии

Ситуация на западной границе Белоруссии интересует главу государства Александра Лукашенко. Он поручил военному руководству республики решить вопрос о целесообразности нахождения войск на западной границе и призвал действовать адекватно обстановке.

Содержание дополнительных войск на западной границе Белоруссии, по словам президента страны Александра Лукашенко, обходится недешево казне. В связи с этим, как сообщает RT, он попросил Министра обороны Белоруссии и главу Генштаба доложить об обстановке. Он считает, что если войска НАТО завершили учения и перестали совершать опасные маневры, то Белоруссии нужно действовать адекватно.

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Автор: Василий Пименов
#белоруссия #лукашенко #минобороны белоруссии

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