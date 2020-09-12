Москва призывает компанию Apple не идти на поводу у украинских властей

Власти Украины обратились в американскую корпорацию Apple с просьбой удалить приложения российских СМИ из каталога App Store. Москва отреагировала на требование украинской Службы безопасности и дала официальный ответ.

Россия расценивает просьбу Украины как проявление репрессивной политики в отношении иностранных СМИ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в субботу, 12 сентября.

Российский дипломат призвала компанию Apple не удовлетворять просьбу украинских властей. Соответствующий документ с заявлением Захаровой опубликован на сайте МИД РФ.

"Киев таким образом расписался в циничном попрании ключевых принципов демократии, полностью проигнорировав свои международные обязательства в области соблюдения свободы слова", — отметила официальный представитель ведомства.

В заявлении Захарова просит компанию Apple не превращаться в "пособника преступлений Киева против свободы слова". Ранее американская корпорация удалила из каталога App Store на территории Украины приложения "Вести.Ru", "Вести FM", "Россия-1" и "Россия телевидение и радио".