Глава ВВС США допустил войну, сопоставимую со Второй мировой

Военнослужащие США будут вести войну с сопоставимой по мощи державой. Об этом 12 сентября рассказал начальник штаба американских военно-воздушных сил Чарльз Браун.

Такое столкновение может обернуться колоссальными потерями, уточнил он. Возможность войны Браун допустил в своем докладе "Ускорить изменения или проиграть".

Вдобавок к этому, возможные потери в ходе войны США с другой державой, можно будет сопоставить с теми, с которыми человечество столкнулось в период Второй мировой войны. Как передает РИА Новости, более подробно он опишет такую вероятность во время своего выступления 14 сентября.