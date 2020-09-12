NYT подкрепила вброс о МиГ-29 в Ливии опровергнутыми фейками

Журналисты издания The New York Times попытались вновь заявить о вмешательстве России в ливийский кризис, используя опровергнутые фейки. С подачи AFRICOM они выпустили очередной вброс о российских МиГ-29 в североафриканской стране.

Информацию о якобы присутствии МиГ-29 в Ливии журналистам передала директор по разведке африканского командования ВС США (AFRICOM), контр-адмирал Хайди Берг. Доказательств предоставлено не было, однако авторы вспомнили весенний фейк о российских самолетах на авиабазе Аль-Джуфра. Тогда за них были выданы снимки самолетов ВКС РФ на сирийском аэродроме, сообщает Федеральное агентство новостей.

Также Берг заявила о двух МиГ-29, которые якобы потерпели крушение на территории Ливии. Однако тщательное изучение новостной повестки не дало никаких результатов. 8 сентября в СМИ распространялся ролик, в котором был показан катапультировавшийся мужчина на фоне пустыни. Эту запись авторы попытались выдать за ливийские события, хотя источник записи отметил, что это были кадры с учений.

"На видео никого не сбивали, идёт обычная тренировка сил ПСС и ПДС неизвестно чьей принадлежности с использованием старого советского снаряжения с фотоотчетом", — заявил автор Telegram-канала Fighterbomber, который первым выложил видео в Сеть.

Это далеко не первая попытка заявить о присутствии россиян в Ливии при помощи фейковых публикаций. Однако при проверке выяснялось, что оригинальные фото и видеоматериалы подверглись монтажу. Некоторые так и вовсе были взяты из Сирии. И это тоже преподносилось как сенсации. Все эти примеры демонстрируют, что СМИ Запада не утруждают себя проверкой достоверности своих источников.