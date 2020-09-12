Строительство моста на Сахалин станет вложением в большие перспективы

Мост с острова Сахалин на материк станет второй в стране железнодорожной ветвью после Транссибирской магистрали. Такое мнение высказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Мост на Сахалин позволит связать в единую транспортную сеть несколько портов на острове https://t.co/J4cIC0ZZMF pic.twitter.com/el3AqBpaiN — Интерфакс Россия (@Interfax_Russia) September 11, 2020

Глава региона положительно смотрит на строительство железнодорожного моста. По его мнению, реализация задуманного принесет много плюсов. Так, транспортный переход с Сахалина на материк предоставит доступ сразу к нескольким морским портам, которые по большей части являются незамерзающими — Корсаковскому, Поронайскому, Холмскому, Невельскому и Углегорскому.

«Он [мост] уже проектируется. Это же не только мост — для его строительства необходимо провести железную дорогу от БАМа, построить к ней все подходы. Когда они [морские порты] соединятся с железной дорогой, это будет вторая в стране после Транссиба мощная железнодорожная ветвь», — не сомневается Лимаренко.

Кроме того, губернатор Сахалина отметил, что появление железной дороги будет означать одновременное развитие соответствующей инфраструктуры.

«Сам мост в длину планируется сделать меньше, чем Крымский. Однако из-за климатических условий конструкция моста должна быть несколько иной. Я скажу так: построить путепровод на Сахалин — это хорошее вложение в большие перспективы. Считаю, что за пять-десять лет такой мост может быть построен», — добавил Лимаренко.

Проект строительства Сахалинского транспортного железнодорожного моста обсуждается на протяжении многих лет. Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос его реализации в конце июля 2018 года.

Путин поручил правительству проработать вопрос о строительстве моста, который бы соединил Сахалин с материком: ???? «Посмотрим. Хочется очень помочь. Это давняя мечта тех, кто на Сахалине проживает — можно приехать, уехать в любое время года, в любую погоду, все понятно» pic.twitter.com/vyp97cL556 — НТВ (@ntvru) July 24, 2018

«Понимаю этот вопрос и с точки зрения справедливости для сахалинцев, имея в виду, что часть средств изымается в Фонд развития Дальнего Востока. Я поручил правительству проработать все это. Посмотрим», — приводятся слова президента на сайте Кремля.

По оценке экспертов, строительство железнодорожной линии Селихин — Ныш потребует около семи лет, а сооружение тоннеля — более десяти. Планируемый мостовой переход перекинется через пролив Невельского в месте шириной порядка семи километров, что на три километра южнее мыса Средний на материке. Сахалинский мост соединит материк с северо-западной частью острова недалеко от упразднённого поселка сельского типа Погиби. Сейчас завершилась разработка основных решений по ветке линии Селихин — Ныш.

Грандиозно! На очереди ещё один мост: "РЖД" соединит с материком Сахалинhttps://t.co/TfvJzsNMMh Строительство простым не будет: очень уж там непростые природные условия. pic.twitter.com/BPoGlCCoKT — Марина_Саакян ???????????????? (@marinochka_San_) May 16, 2018

Известие о возведении Сахалинского моста активизировало бизнес в Хабаровском крае, который с нетерпением ожидает большой стройки. В феврале глава Николаевского района Николаевска-на-Амуре Анатолий Леонов рассказал, что на администрацию начали выходить инвесторы с планами реанимировать порт в поселке Лазарев, рядом с которым, вероятно, развернется стройка.

«Порт не работает уже около десяти лет и требует реконструкции, он понадобится и для строительства, и для завоза необходимых для сооружения перехода грузов, и для развития транспортной логистики в будущем», — подчеркнул Леонов.

Также с инициативой восстановить в Лазареве недействующий аэропорт выступила одна из авиакомпаний.

«Авиакомпания выразила намерение восстановить заросшую взлетно-посадочную полосу и разрушенное здание аэропорта. Есть обращение о выделении участка на строительство полосы в Лазареве. Процесс по участку уже запущен, на передачу уйдет около года», — добавил глава Николаевского района.

По словам врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, строительство моста на Сахалин даст серьезный толчок экономике региона.

«Мы всячески поддерживаем этот проект, для нас это очень хорошо, там и грузопоток будет хороший, краевая экономика сразу получит толчок», — считает Дегтярев.

В 2019 году гендиректор монополии «РЖД» Олег Белозеров сообщил, что компания намерена реализовывать проект строительства моста на Сахалин после 2025 года.

Железнодорожная линия Селихин — Ныш с мостом на Сахалин может быть построена до конца 2035 года, заявил журналистам генеральный директор РЖД Олег Белозеровhttps://t.co/Io9tyUslxB Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС pic.twitter.com/3FqM6P6pPx — РБК (@ru_rbc) October 30, 2019

В августе 2020 года РЖД заявила, что рассматривает возможность строительства до 2035 года железной дороги до Магадана. Сейчас железная дорога доходит до станции Нижний Бестях в Якутии.

В беседе с «Политикой Сегодня» главный научный сотрудник ВНИИ железнодорожного транспорта Виктор Богданов выразил мнение, что новый железный путь до Магадана не найдет отклика у пассажиров, которым гораздо выгоднее будет добираться до области самолетом.