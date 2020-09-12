Губернатор Петербурга поздравил с 30-летним юбилеем ГУП "Экострой"

Губернатор Северной столицы Александр Беглов поздравил государственное предприятие "Экострой" с 30-летием, рассказали в комитете по охране окружающей среды.

Государственное унитарное предприятие "Экострой" отмечает свой 30-летний юбилей. Градоначальник Северной столицы в поздравительном обращении отметил, что за три десятилетия продуктивной работы организация внесла большой вклад в обеспечение безопасности экологии Санкт-Петербурга. Глава города поблагодарил работников за трудолюбие, профессионализм и преданное отношение к делу.

Также Беглов рассказал, что город успешно ведет деятельность по очищению водоемов в ходе национального проекта "Экология". Более 300 водных объектов включено в программу текущего года.