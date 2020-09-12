Трамп: США заплатят высокую цену за расследование "вмешательства" в выборы

Президент США Дональд Трамп прокомментировал итог расследования о "вмешательстве" России в американские выборы.

Трамп назвал "незаконной охотой на ведьм" расследование о "вмешательстве" России в выборы президента США. Американский лидер считает, что его страна заплатит большую цену за свою ошибку.

"Насколько другой была бы моя жизнь, если бы этот обман Америки не произошел!" — отметил глава США в личном Twitter-аккаунте.

Расследование о "вмешательстве" России в выборы президента США инициировал спецпрокурор Роберт Мюллер. Он вел его на протяжении двух лет, но так и не нашел свидетельств "сговора" между Трампом и Кремлем.