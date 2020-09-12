Россия защищает свою экономику, удерживая минимальный уровень госдолга

Российский госдолг сохранит уровень ниже, чем у развивающихся стран, несмотря на намерение правительства увеличить его до 20%. Данная мера необходима для поддержания макростабильности, уверены эксперты.

Поддержка невысокого уровня госдолга Правительством РФ обусловлена сохранением макростабильности, по причине того, что экономика во многом завязана на сырье, отметил начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Брокер" Василий Карпунин.

Внешний долг России может увеличиться до 30% ВВП, не представляя угрозы для финансовой стабильности, подчеркнул главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов. При условии, что госдолг привлекается для эффективных инвестиций, инвесторы будут приветствовать данную меру, передает ТАСС. При этом переход к более высокому уровню госдолга является нормальным, отмечают аналитики "ВТБ Капитал".