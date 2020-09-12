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18:15   12 Сентября 2020
Общество

Вострецов напомнил о почитании князя Александра Невского в Петербурге

Вострецов напомнил о почитании князя Александра Невского в Петербурге

День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского отметили в Санкт-Петербурге 12 сентября. Утром в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры состоялись праздничная литургия и молебен.

Посетивший мероприятия депутат Госдумы Сергей Вострецов в комментарии Федеральному агентству новостей напомнил, что святой благоверный князь Александр Невский является защитником и созидателем русской земли. Его образ неизменно сопровождает жизнь людей в Санкт-Петербурге.

"Пусть Град Петров и все мы, его жители, будем здоровы, счастливы и удачливы во всех добрых начинаниях", — пожелал парламентарий.

Также Вострецов коснулся темы информационных атак, которым подвергается в последнее время. Он назвал их местью за законодательные инициативы, подчеркнув, что не держится за должности и привилегии, поэтому останется депутатом ровно столько, на сколько изберут граждане. На служение Вострецова стране и городу свое благословение дал митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, добавил депутат.

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Автор: Ирина Большунова
#санкт-петербург #богослужение #вострецов #князь Александр Невский

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