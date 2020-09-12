Пашаев прокомментировал свой откровенный танец с "приветом Ефремову"

Эльман Пашаев прокомментировал появившееся в социальных сетях видео с подписью "музыкальный привет Михаилу Ефремову", на котором он, будучи в одном полотенце, исполняет танец под композицию "Мурка".

Юрист признался, что кадры были сняты в его доме во время отдыха, но очень давно. Он отметил, что похудел и сейчас весит 92 кг, а на видео — точно больше 100 кг, сообщает LIFE.

Видеоролик был опубликован в TikTok с подписью "Семья Пашаевых с теплым приветом из солнечных Мытищ передает музыкальный привет Михаилу Ефремову".

Эльман Пашаев представлял интересы Ефремова в суде, 8 сентября актера приговорили к восьми годам тюремного заключения.