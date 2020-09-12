Ужесточение законодательства защитит данные россиян в Facebook

Жители Европы протестуют против политики Facebook, они боятся за сохранность своих персональных данных, рассказал политолог и публицист Юрий Самонкин.

Комиссия по защите данных Ирландии потребовала от Facebook не передавать данные европейских пользователей в США. Документ направлен руководству американского ресурса. Страна требует реализовать решение Европейского суда от июля, передает iReactor.

Самонкин отметил, что требования Ирландии логичны. Европейцы устали от постоянной слежки со стороны западных ресурсов и хотят обезопасить свои данные. В первую очередь страдают от контроля Facebook в сотрудничестве с американскими спецслужбами жители Европы. США в любых целях могут использовать данные подписчиков.

В подобной ситуации находится и Россия, сообщил политолог. Но страна сейчас находит способы обезопасить граждан РФ. Противостояние за сохранность данных россиян должно продолжаться и совершенствоваться, считает Самонкин. Власти России должны продолжить ужесточать законодательство в отношении зарубежных IT-гигантов и привлекать их к административной ответственности.