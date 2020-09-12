МЧС предупредило петербуржцев о возвращении штормового ветра в воскресенье

Штормовой ветер вновь вернется в Петербург в воскресенье. Об этом предупредили в Главном управлении МЧС России по Петербургу со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Воскресенье в Северной столице выдастся по-настоящему осенним. Жителей и гостей города ожидает облачная погода, сопровождаемая дождями. По прогнозам синоптиков, скорость ветра достигнет 15–20 метров в секунду, а в прибрежных районах порывы будут еще сильнее — до 23 метров в секунду.

Температура при этом ожидается не выше 14–16 градусов тепла. Ночь ожидается более прохладная — столбики термометров опустятся до +11...+13 градусов. Атмосферное давление в темное время суток будет понижаться, однако днем его ждет повышение.