Историк Шаповалов уверен, что в США создается образ России как врага
Заявления о якобы "вмешательстве" РФ в выборы в США служат для создания образа врага, считает замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.
В США активно создавался образ Российской Федерации, как враждебного государства. Причем Россия якобы активно вмешивается в президентские выборы в Соединенных Штатах, отметил Шаповалов. Заодно этим американцы как бы оправдывают то, что сами вмешиваются в выборы в других странах, передает слова политолога "ПолитЭксперт".
Также это полезно Демократической партии США, которая на протяжении четырех лет стандартно приписывает Дональду Трампу сотрудничество с Россией. Эта тема неплохо заходит для привлечения голосов избирателей, считает Шаповалов.
"Начиная с 2016 года, для Демократической партии "российское вмешательство" в выборы было и остается базовым аргументом для компрометации Трампа", — сообщил историк.