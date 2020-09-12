Восстановленная экономика в Сирии обеспечила более 800 рабочих мест

Правительству Башара Асада удалось реализовать согласованные планы по восстановлению экономики в разоренной войной Сирии.

Согласно опубликованным данным Министерством промышленности Сирии, благодаря правительству Асада в первой половине 2020 года было выдано 277 лицензий сирийским производственным компаниям. Данные лицензии позволили предприятиям обеспечить 809 рабочих мест по всей Сирии.

Руководитель управления производства и профессиональной кооперации Минпрома Сирии Али Куэйдер сообщил, что в течение первого полугодия 2020 года приступили к работе 156 промышленных предприятий, которые в свою очередь создали 344 постоянных рабочих места. 30 предприятий заработали в провинции Хама, 29 — в Тартусе, 20 — в Даръа, 18 — в Хомсе и 17 — в Латакии.

Глава Всеобщего профсоюза рабочих в Сирии Наджи аль-Худа отметил, что сейчас сирийские рабочие вносят основной вклад в программу замены сирийского импорта, блокированного американскими санкциями, пишет Федеральное агентство новостей.