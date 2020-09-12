Активисты Татарстана поучаствовали во всероссийской акции "Вода России"

Участники движения "Будет чисто" в Республике Татарстан ежегодно принимают участие во всероссийской акции "Вода России". За все время ее проведения от мусора было очищено множество рек, водоемов и прибрежных зон.

Всероссийская акция "Вода России" проходит при поддержке Минприроды РФ и направлена на сохранение водных ресурсов России. Экоактивисты из Татарстана участвуют в акции каждый год, потому что убеждены, что даже один человек способен на многое. За все время проведения акции в России волонтеры смогли улучшить территории, которые по своей протяженности составляют почти половину экватора Земли, передает Федеральное агентство новостей.

Активисты "Будет чисто" организуют в родной республике множество мероприятий, направленных на сохранение водных ресурсов России. Кроме того, они проводят лекции в школах, на которых рассказывают, как важно заботиться о природе. Как отмечает методист движения Эльвина Гатиятуллина, главное — проявлять инициативу.

"Инициатива — она всегда поддерживается. Мы люди не плохие, вернее, нет таких людей, которые специально ходят и мусорят. Есть люди, которые думают, что так (мусорить. — Прим. ред.) принято", — подчеркивает методист.

В этом году экологическое движение получило поддержку Фонда президентских грантов. Это позволит активистам продвигать свою позицию через интерактивные выставки, мастер-классы, конкурсы и субботники в Республике Татарстан.