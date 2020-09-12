Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук объяснил, почему Украина не сможет выполнить Минские соглашения. Об этом он сообщил в интервью "Радио НВ".

По словам Кравчука, невозможность выполнить соглашения связана с тем, что в текущих условиях проведение выборов в Донбассе невозможно. В качестве выхода из ситуации Кравчук назвал "нормандский формат".

"Минские соглашения не могут быть выполнены, потому что когда они подписывались, уже было понятно, что они не будут выполнены. Согласно международным условиям и договоренностям, такие соглашения не могут быть отменены одной стороной", — заявил представитель Украины.

Также политик выразил надежду, что в скором времени главы Украины, ФРГ, РФ и Франции проведут новый саммит, на высоком уровне которого вопрос будет решен.