Дания сменила позицию по «Северному потоку-2». Что будет с газопроводом

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что поддерживает идею о новом обсуждении дальнейшей судьбы газопровода «Северный поток—2» после ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщает датская телерадиокорпорация DR.

Mette Frederiksen ønsker ny diskussion om russisk gasledning https://t.co/nibCEQHftd — Marie ???? (@kforaerlighed) September 12, 2020

Премьер отметила, что изначально она выступала против реализации проекта.

«Я не думаю, что нам нужно делать себя зависимыми от российского газа. Было бы хорошо, если бы мы могли начать новую дискуссию об этом», —заявила Фредериксен.

В июле 2020 года Дания, после восьми месяцев обдумывания, все же разрешила оператору газопровода — компании Nord Stream 2 — использовать в своих территориальных водах суда с якорным позиционированием при укладке труб.

Дания разрешила использовать суда с якорным позиционированием для "Северного потока - 2":https://t.co/U4QDVrc0p4 Фото: © Nord Stream 2/Wolfram Scheible pic.twitter.com/Hoep5SfHTa — ТАСС (@tass_agency) July 6, 2020

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович не удивился резкой смене заявлений от руководства Дании. В беседе с «Политикой Сегодня» он отметил, что смена позиций по поводу «Северного потока—2» стала своеобразным трендом на политической арене.

«Те же самые значимые люди, принимающие решения, даже они уже меняли свою позицию много раз. То одно, то другое. Видимо, пытаются уловить какой-то тренд. Понятно, что сейчас еще лишний раз не хотят травмировать общественное мнение, которое оказалось довольно чувствительным к текущим эпизодам. Поэтому пытаются лишний раз не провоцировать население, которое может быть негативно настроено по этим вопросам. Поэтому делают такие размытые заявления, когда непонятно в итоге, кто чего хочет», — выразил мнение эксперт.

Возможные неприятности для «Северного потока-2» со стороны Дании могут возникнуть при оформлении страховки на работу российских трубоукладчиков, предположил Митрахович.

«Неизвестно, когда это [продолжение строительства] будет. По всей видимости, в этом году сроки уже затянули, на Балтике начинаются штормы. Условно говоря, если в следующем году будут строить, надо, чтобы власти Дании приняли страховку. Потому что они могут сказать, мол, не примем, даже если это будет страховщик, работающий на международном рынке в компании СОГАЗ. Эти вещи, конечно, засекречены, подробностей нет, только экспертное предположение», — поделился мнением Митрахович.

Куда важнее позиции Дании решение со стороны Германии. Как отметил эксперт, в немецком парламенте сейчас — раскол по «Северному потоку-2»: если комитет по энергетике выступает «за» проект, то комитет по иностранным делам — против. Канцлер Ангела Меркель проект всегда поддерживала, но она уходит с поста в 2021 году.

«Обратите внимание, что сейчас некоторые немецкие политики говорят, что можно заморозить проект на два года. Это показательно. Они дают понять, что проект выгоден, но мы можем подождать<...>В целом надо ожидать, что борьба вокруг проекта продолжится», — считает собеседник агентства.

По мнению Станислава Митраховича, даже если сейчас проект заморозят, к нему вернутся после разрядки международных отношений.

«Россия играет в долгую игру за европейский газовый рынок. У нас есть контракт с Украиной до 2024 года включительно. Мы играем на десятилетия вперед, в этом смысле сложно говорить, что проект будет запущен с опозданием. Важнее всего то, что он в принципе будет запущен. При подходящей обстановке стройку можно возобновить. Я настроен спокойно. Заявления, которые делают европейские политики, просто означают, что игра не закончена» — подытожил Митрахович.

«Северный поток — 2» предполагает строительство газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от России через Балтийское море до Германии. Трубопровод проходит в обход транзитных государств — Украины, Белоруссии, Польши и других стран Восточной Европы и Прибалтики — через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Против «Северного потока-2» активно выступают Польша, Украина и США, которые заинтересованы в продаже Европе своего сжиженного газа.

Готовность газопровода - 93%. Завершить проект планировалось в 2020 году, однако в конце 2019 года США ввели санкции в отношении ряда компаний, которые участвуют в строительстве.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что новые санкции Запада не останутся без ответа со стороны России.

Как он сообщил в эфире телеканала «Россия 1», без реакции подобное «оставлять нельзя» в соответствии с «принципом взаимности в международных делах».