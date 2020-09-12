Самойлова показала результат смелой смены имиджа

Последние два года модель и блогер Оксана Самойлова мечтала кардинально изменить цвет волос. На днях она похвасталась результатом долгожданной смены имиджа, чем вызвала бурную реакцию среди пользователей Сети.

Исполнить давнюю мечту Самойловой мешали сомнения. Модель считала себя слишком взрослой для того, чтобы перекрасить волосы в цвет фуксии. В итоге жажда перемен одержала победу. Фотографию с новым цветом волос 32-летняя Самойлова опубликовала в личном Instagram-блоге.

Подписчики модели под снимком вспомнили недавнюю "смену имиджа" рэпера Джигана, сбрившего брови. Часть комментариев к публикации состояла из напоминаний Самойловой об эпатажном поступке ее мужа. Некоторые подписчики посчитали, что шестилетняя дочь рэпера Лея в скором времени станет копией "омолодившейся" розовыми волосами модели.

"По-моему, абсолютно не идет... Но уже поздно, конечно, что-либо обсуждать", — написали Самойловой фанаты.

Среди подписчиков модели нашлись те, кому ее новый образ пришелся не по душе. Многие отметили низкое качество работы мастера по окрашиванию волос. Кто-то посчитал, что у Самойловой наступил кризис среднего возраста.