Лавров пообещал ответные меры на возможные санкции Запада

Москва предпримет ответные меры на возможные новые санкции со стороны Запада. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Министр подчеркнул, что ограничительные меры нельзя оставлять без реакции. Принцип взаимности в международных отношениях никто не отменял, заметил Лавров.

Ранее Германия заявила, что российский блогер Алексей Навальный подвергся воздействию вещества из группы "Новичок". Берлин и его западные партнеры сообщили, что рассмотрят возможные санкционные меры в отношении Москвы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с ФРГ по данному вопросу. По его словам, до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме не нашли.