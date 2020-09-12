Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:14   12 Сентября 2020
Политика

Лавров пообещал ответные меры на возможные санкции Запада

Лавров пообещал ответные меры на возможные санкции Запада

Москва предпримет ответные меры на возможные новые санкции со стороны Запада. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Министр подчеркнул, что ограничительные меры нельзя оставлять без реакции. Принцип взаимности в международных отношениях никто не отменял, заметил Лавров.

Ранее Германия заявила, что российский блогер Алексей Навальный подвергся воздействию вещества из группы "Новичок". Берлин и его западные партнеры сообщили, что рассмотрят возможные санкционные меры в отношении Москвы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с ФРГ по данному вопросу. По его словам, до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме не нашли.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#германия #лавров #мид рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...