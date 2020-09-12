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16:12   12 Сентября 2020
Общество

Штаб Навального выпустил методичку по организации провокаций на выборах

Штаб Навального выпустил методичку по организации провокаций на выборах

Наблюдателей "Умного голосования", созданного блогером Алексеем Навальным, целенаправленно учат устраивать провокации и скандалы на предстоящих выборах. Методичка с указаниями недавно "утекла" в Сеть.

Единый день голосования стартует 13 сентября. Россияне будут выбирать руководителей в разных регионах страны, а также депутатов. Избирательный процесс будет проходить в течение трех суток.

Глава "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ) Алексей Навальный и его сторонники активно продвигают "Умное голосование". Наблюдателей от штаба блогера уже начали готовить к предстоящим выборам. Так, в общедоступных чатах стали появляться методички с ценными указаниями. Помимо базовых вещей, вроде контроля за количеством избирателей и наличием кабинок для голосования, сторонники Навального будут создавать нарушения.

В распространенных материалах говорится о том, что если в течения дня на участке не было зафиксировано никаких замечаний, то наблюдатели должны их создавать "решительными действиями". Представители штаба Навального должны скандалить и мешать работе комиссии, а главное — все происходящее обязательно снимать на видеокамеру. В провокациях также рекомендуют задействовать других наблюдателей, чтобы подставлять их и регистрировать фейковые нарушения.

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Автор: Илья Романович
#голосование #навальный #методичка #провокации #фейки

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