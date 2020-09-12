Штаб Навального выпустил методичку по организации провокаций на выборах

Наблюдателей "Умного голосования", созданного блогером Алексеем Навальным, целенаправленно учат устраивать провокации и скандалы на предстоящих выборах. Методичка с указаниями недавно "утекла" в Сеть.

Единый день голосования стартует 13 сентября. Россияне будут выбирать руководителей в разных регионах страны, а также депутатов. Избирательный процесс будет проходить в течение трех суток.

Глава "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ) Алексей Навальный и его сторонники активно продвигают "Умное голосование". Наблюдателей от штаба блогера уже начали готовить к предстоящим выборам. Так, в общедоступных чатах стали появляться методички с ценными указаниями. Помимо базовых вещей, вроде контроля за количеством избирателей и наличием кабинок для голосования, сторонники Навального будут создавать нарушения.

В распространенных материалах говорится о том, что если в течения дня на участке не было зафиксировано никаких замечаний, то наблюдатели должны их создавать "решительными действиями". Представители штаба Навального должны скандалить и мешать работе комиссии, а главное — все происходящее обязательно снимать на видеокамеру. В провокациях также рекомендуют задействовать других наблюдателей, чтобы подставлять их и регистрировать фейковые нарушения.