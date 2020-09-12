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16:04   12 Сентября 2020
Армия

Четыре мирных жителя погибли при взрыве в сирийском городе Рас аль-Айн

Четыре мирных жителя погибли при взрыве в сирийском городе Рас аль-Айн

Турецкая армия, захватившая отдельные районы на севере Сирийской Арабской Республики, не может обеспечить безопасность гражданского населения. В городе Рас аль-Айн 12 сентября прогремели сразу два взрыва.

Взрывное устройство, сработавшее около здания почты в городе Рас аль-Айн на севере провинции Хасака, захваченном турецкой армией и протурецкими бандформированиями, унесло жизни 3 женщин и пожилого мужчины. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство SANA, еще 5 человек были ранены. В этот же день возле хлебопекарни Рас аль-Айна взорвался заминированный мотоцикл, но в этом случае обошлось без жертв.

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Автор: Юлия Яковлева
#турция #взрывное устройство #хасака

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