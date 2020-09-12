Премьер Дании поддержала пересмотр отношения к "Северному потоку — 2"

Дания поддержала начало новых переговоров по строительству газопровода "СП-2". Об этом заявила датский премьер-министр Метте Фредериксен.

Летом 2019 года Дания согласилась на строительство "Северного потока — 2". Это была последняя страна, через воды которой пройдет газопровод. Немецкие политики на фоне ситуации с блогером Алексеем Навальным высказались, что проект необходимо остановить.

Премьер Дании Метте Фредериксен сочла это позитивным, так как ранее выступала против проекта "СП-2". Политик не думает, что нужно делать себя зависимыми от российского газа и посчитала нужным заново обсудить строительство газопровода, пишет ТАСС.