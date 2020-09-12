Ученые нашли способ улучшить память и обучаемость за две минуты

Обучаемость и память у молодых людей можно быстро, но ненадолго улучшить с помощью физической активности. Такое открытие сделали шведские ученые из Линчепингского университета.

Проведенное исследование показало, что даже короткие упражнения помогут обогатить организм кислородом, улучшить циркуляцию крови и увеличить потенциал умственных способностей длительностью до двух часов. Поэтому даже простая прогулка или любые другие физические активности в течение хотя бы двух минут через каждые два часа повысят у человека продуктивность.

Специалисты при этом не советуют какие-то конкретные упражнения. Человек может заниматься тем, что ему нравится, например, танцевать или кататься на велосипеде. Ежедневные занятия могут значительно уменьшить риск развития деменции или других заболеваний, обеспечив в пожилом возрасте ясный ум и светлый разум.

Если же память вдруг начинает ухудшаться из-за стресса или усталости, ее можно также улучшить хореотерапией, передает телеканал "360". Сочетание танца и пластики поможет в профилактике заболеваний.