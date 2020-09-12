Президент Сирии Башар Асад продолжает активную работу по восстановлению системы образования и разрушенных школ в стране.

В Сирии под руководством Асада ведутся масштабные работы по восстановлению системы образования и строительства новых школ. Министерство образования САР отчиталось о полном и частичном восстановлении и ремонте 260 школ в провинции Хомс. В восстановленных образовательных учреждениях сразу применяются меры для обеспечения безопасности учащихся в условиях пандемии COVID-19 в соответствии с протоколами, выработанными правительством страны.

Ахмед Аль-Ибрагим, руководитель дирекции образования в Хомсе, сообщил, что 200 школ прошли частичные восстановительные работы, 60 учреждений прошли полное восстановление и ремонт. 13 из этих школ в 2020 году уже вновь примут учеников — они были ранее закрыты из-за терактов и последствий боевых действий, пишет Федеральное агентство новостей.

Восстановление мирной жизни в Сирии после войны сильно затруднено западными санкциями. На что президент Башар Асад заявил, что дальнейшее развитие САР будет происходить с опорой на собственные силы.