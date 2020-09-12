Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил митрополита Варсонофия с прошедшим днем рождения во время мероприятия, приуроченного ко Дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского.

Глава Петербурга в ходе своей речи к митрополиту поздравил его с прошедшим днем рождения. Беглов выразил ему благодарность и вручил памятную медаль на торжественном мероприятии. Кроме того, губернатор отметил, что пик коронавируса в Петербурге удалось пережить, в том числе, благодаря молитвам митрополита Варсонофия.

Торжественное мероприятие в честь Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского отметили литургией и молебном. Во время литургии губернатор поздравил горожан и пожелал им телесного и духовного здоровья, передают "Невские Новости".