Мариинская больница в Петербурге приостановила прием пациентов

Прием пациентов в Мариинской больнице Петербурга приостановлен с 9 сентября до особого распоряжения. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета здравоохранения.

Мариинская больница прекратила принимать пациентов из-за вспышки коронавирусной инфекции в стенах медицинского учреждения. Роспотребнадзор потребовал поместить под наблюдение контактных пациентов, а также работников больницы на две недели.

"При выявлении симптомов респираторных заболеваний или признаков пневмонии больные будут незамедлительно изолированы и госпитализированы в инфекционный стационар", — приводят слова представителей комздрава "Невские новости".

Сейчас в Мариинской больнице проходит дезинфекция помещений. Для лечения контактных пациентов выделены специальные отделения, а процедуры проводятся в палатах. Администрация медучреждения должна отчитаться Роспотребнадзору о проделанной работе до 15 сентября, после чего решится вопрос о возобновлении приема больных.

В ООН тем временем признали пандемию коронавируса одной из самых масштабных проблем в истории организации, передает телеканал "360". Об этом сообщается в резолюции, принятой Генеральной ассамблеей.