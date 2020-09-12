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14:58   12 Сентября 2020
Наука

Ученые нашли связь между средой обитания и вкусом пищи

Ученые нашли связь между средой обитания и вкусом пищи

Вкус и запах сельскохозяйственных культур оказался зависим от сочетания природных условий, в которых они были выращены. Такое открытие сделали американские ученые из Солт-Лейк-Сити.

Термин "терруар" раньше применялся только в виноделии, однако сейчас получил более широкое распространение. Специалисты провели исследование, в ходе которого выяснили, что качество продукта во многом зависит от местной экосистемы, в том числе почвы, климата, обитающих там микробов и насекомых.

Терруар продукции не только наделяет ее отличительными характеристиками, такими как вкус или запах. С его помощью также можно понять, где был выращен продукт. Ученым в ходе исследования удалось на примере кофе выяснить, что кофейные зерна из разных мест происхождения отличаются друг от друга химическим составом, как и качество самого напитка.

Кофе тем временем признали опасным для похудения напитком, передает телеканал "360". Он ускоряет обмен веществ в организме, однако при этом увеличивается и частота сердечных сокращений.

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Автор: Ирина Большунова
#исследование #еда #вкус #запах

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