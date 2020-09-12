КПРФ налаживает связи с властями Прибайкалья прямо в ходе выборов

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев посетил недавно благоустроенный парк "Лисихинский", и компанию ему неожиданно составил депутат Законодательного собрания от КПРФ Антон Романов.

В эти дни проходят выборы главы региона, где одним из конкурентов Игоря Кобзева является коммунист Михаил Щапов. Однако это не помешало однопартийцу последнего появиться на публике вместе представителем действующей власти.

Авторы Telegram-канала "Неколчак" расценивают данный шаг КПРФ как попытку наладить сотрудничество с губернатором, даже не узнав результаты голосования. Очевидно, что даже самые ярые противники региональных властей готовы работать на общий результат, то есть Кобзев смог объединить вокруг себя совершенно разные политические силы.

По итогам первого дня выборов в Иркутской области явка составила 8,1%, но основной наплыв избирателей ожидается 13 сентября.