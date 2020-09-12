После заседания кабмина на этой неделе было одобрено выделение 35 млрд рублей Роструду. Деньги пойдут на начисления пособий по безработице.

Принятый проект распоряжения правительства РФ обеспечит выплату денежных средств россиянам, не имеющим работу. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин заметил, что потерявшим работу по причине коронавируса россиянам оказывается дополнительная поддержка.

"Это потребовало существенных вложений федерального бюджета. На социальные выплаты всем безработным в текущем году предусмотрено свыше 130 миллиардов рублей" — заявил премьер.

Выплата данного пособия гарантируется всем российским гражданам, признанным безработными в установленном законодательством порядке. Согласованные средства будут распределены между бюджетами Байконура и субъектов РФ.