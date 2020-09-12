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14:24   12 Сентября 2020
Политика

ЦИК сообщил о распространении неверных данных о выборах со стороны Znak.com

ЦИК сообщил о распространении неверных данных о выборах со стороны Znak.com

Ряд российских СМИ обнародовал недостоверные данные о выборах в стране, заявила секретарь Центризбиркома РФ Мария Гришина.

Она подчеркнула, что все зарегистрированные издания должны соблюдать принцип объективности, передает ТАСС.

"Мы констатируем определенную ангажированность некоторых СМИ. Это Znak.com, "Росбалт", — добавила секретарь ЦИК.

Также Гришина напомнила, что законодательство о выборах говорит о том, что данные о голосовании должны быть достоверными.

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Автор: Руслан Неглинный
#выборы #сми #цик рф #гришина

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