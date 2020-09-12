Россиянам гарантировали увеличение пенсионных выплат

Члены партии "Единая Россия" обсуждают возможность увеличить выплаты пенсионерам. В Совфеде инициативу поддерживают, сообщил председатель Комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

Перерасчет выплат не реже одного раза в год закреплен в Конституции страны после принятия поправок, напомнил политик. Кроме того, индексация прописана в законе, принятом вместе с повышением пенсионного возраста. Проценты перерасчета расписаны в документе до 2024 года, передает слова Рязанского издание Nation News.

Также член Совфеда сообщил, что индексация пенсий россиян превысит ожидаемый уровень инфляции. Минтруд РФ ранее напомнил, что страховая пенсионная выплата будет увеличена с 1 января следующего года. Индексация составит 6,3%, что равно примерно 1 тысяче рублей, отметили в ведомстве.