Сотрудники Росгвардии Москвы сняли ролик к 20-летию фильма "Брат-2"

Сотрудники Росгвардии Москвы сняли видеоролик к 20-му юбилею фильма "Брат-2", который стал культовым для россиян.

Фильм Алексея Балабанова "Брат-2" с Сергеем Бодровым-младшим в роли Данилы Багрова вышел на экраны в 2000 году. Простой и честный парень, который заботится о ближних и борется с несправедливостью, завоевал сердца зрителей. Даже спустя десятки лет фильм не теряет своей актуальности.

Легендарный эпизод, в котором герой Сергея Бодрова поднимается по пожарной лестнице и читает трогательное стихотворение о Родине, вдохновил бойцов столичного СОБР Росгвардии на съемки видеоролика.

Каждый день сотрудники Росгвардии защищают жизни граждан, рискуя собственными. В ролике использована композиция группы "Агата Кристи" — "Я не забуду о тебе никогда", которая стала особенно популярной после того, как прозвучала в фильме "Брат-2".