Петербургские ученые нашли способ обмануть организм в борьбе с бактериями

Препарат с оболочкой из карбоната кальция может обмануть иммунную систему, заставив воспринимать его как клетку организма, что поможет в борьбе с бактериями. Такую систему адресной доставки придумали ученые из Университета ИТМО.

Карбонат кальция давно известен, поскольку содержится в меле, яичной скорлупе и многих пищевых добавках. На его основе петербургские специалисты создали оболочку, которая формой напоминает бактерии кишечной палочки Escherichia coli. Благодаря этому организм воспринимает ее как свою клетку и не разрушает капсулу.

С помощью своей формы препарат также способен беспрепятственно перемещаться по кровеносным сосудам к очагу инфекции. Достигнув точки назначения, оболочка разрушается, и антибиотик начинает действовать. Исследователи в будущем намерены создать капсулу, которая сможет доставлять противобактериальное вещество без содержания антибиотика.

Медики тем временем предложили избавляться от боли альтернативным способом, передает телеканал "360". Теперь пациентам делают радиочастотную денервацию, которая заставляет нерв прекращать работать.