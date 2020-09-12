КПРФ атаковала избирателей Ульяновской области при помощи sms-сообщений, об этом сообщил эксперт ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Олег Иванников.

По словам Иванникова, на горячую линию Общественной палаты Ульяновской области поступает много звонков от жителей региона, которые жалуются на получение sms-сообщений за подписью некоего А. В. Куринного. В сообщениях людей просят проголосовать на выборах за кандидатов от КПРФ. Возможно, в рассылке идет речь о депутате Госдумы от Ульяновска Алексее Куринном, который представляет КПРФ.

"По фактам веерной рассылки с незаконной агитацией я обратился сегодня в отделение полиции с заявлением о проведении проверки на предмет нарушения избирательного законодательства", — заявил Иванников.

Общественник напомнил, что предвыборная агитация накануне дня голосования запрещена на законодательном уровне. По его словам, агитация в преддверии выборов недопустима и должна пресекаться сразу.