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14:04   12 Сентября 2020
Политика

КПРФ атаковала избирателей Ульяновской области при помощи sms-сообщений

КПРФ атаковала избирателей Ульяновской области при помощи sms-сообщений

КПРФ атаковала избирателей Ульяновской области при помощи sms-сообщений, об этом сообщил эксперт ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Олег Иванников.

По словам Иванникова, на горячую линию Общественной палаты Ульяновской области поступает много звонков от жителей региона, которые жалуются на получение sms-сообщений за подписью некоего А. В. Куринного. В сообщениях людей просят проголосовать на выборах за кандидатов от КПРФ. Возможно, в рассылке идет речь о депутате Госдумы от Ульяновска Алексее Куринном, который представляет КПРФ.

"По фактам веерной рассылки с незаконной агитацией я обратился сегодня в отделение полиции с заявлением о проведении проверки на предмет нарушения избирательного законодательства", — заявил Иванников.

Общественник напомнил, что предвыборная агитация накануне дня голосования запрещена на законодательном уровне. По его словам, агитация в преддверии выборов недопустима и должна пресекаться сразу.

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Автор: Юлия Яковлева
#кпрф #выборы #алексей куринный

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