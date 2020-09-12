Опубликованы новые факты биографии предполагаемой отравительницы Навального

Политтехнолог Владислав Рогимов рассказал, что получил новый инсайд от своего источника в спецслужбах Германии относительно ситуации с блогером Алексеем Навальным.

В беседе с колумнистом ФАН Вадимом Манукяном инсайдер заявил, что ранее Навальный употреблял некие запрещенные средства, а потому его организм отреагировал не так, как ожидалось, на вещество быстрого действия, стремительно выводящееся из организма, которое дала ему его подруга Мария Певчих. Сославшись на источник, политтехнолог подчеркнул, что девушка является агентом под прикрытием Секретной разведывательной службы Великобритании MI6.

"Не исключено, что Певчих еще как-то будут использовать", — заметил он.

Рогимов добавил, что корни истории с блогером берут свое начало в высоких западных кругах. Отравление Навального эксперт назвал одним из звеньев в цепочке событий, которые используются для давления на РФ.