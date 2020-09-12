Первые партии вакцины от COVID-19 отгружены во все регионы России

Началась отгрузка первых партий отечественной вакцины от коронавируса во все области России, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Первые партии препарата "Спутник V" от коронавируса для проверки работы логической цепочки отгружены в Ленинградскую и другие области России. Несколько образцов лекарства планируется доставить к понедельнику, 14 сентября, заявил Мурашко. Отечественная вакцина была разработана учеными НИЦ им. Гамалеи.

Люди, входящие в группу риска, а также работники медицины и сотрудники образовательных учреждений стоят первыми на очереди для получения вакцины. Препарат проходит третий завершающий этап испытаний. Планируется участие 40 тыс. добровольцев.