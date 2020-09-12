Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:47   12 Сентября 2020
Общество

Первые партии вакцины от COVID-19 отгружены во все регионы России

Первые партии вакцины от COVID-19 отгружены во все регионы России

Началась отгрузка первых партий отечественной вакцины от коронавируса во все области России, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Первые партии препарата "Спутник V" от коронавируса для проверки работы логической цепочки отгружены в Ленинградскую и другие области России. Несколько образцов лекарства планируется доставить к понедельнику, 14 сентября, заявил Мурашко. Отечественная вакцина была разработана учеными НИЦ им. Гамалеи.

Люди, входящие в группу риска, а также работники медицины и сотрудники образовательных учреждений стоят первыми на очереди для получения вакцины. Препарат проходит третий завершающий этап испытаний. Планируется участие 40 тыс. добровольцев.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#россия #вакцина #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...