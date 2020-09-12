Военный эксперт объяснил преклонение китайцев перед российским «Авангардом»

Обозреватели китайского портала Sina назвали ракетный комплекс «Авангард» шедевром российских Вооруженных сил. Скорость удара и неспособность перехватить ракету позволяют ей стать «более устрашающим оружием, чем ядерная бомба».

В Госдуме объяснили предназначение «более страшного, чем ядерная бомба» российского оружия. Ранее китайские СМИ так окрестили ракету «Авангард».https://t.co/H4Xdx6iXTq pic.twitter.com/rXHFangXSc — #говоритмосква (@govoritmsk) September 12, 2020

В издании также отметили, что комплексы «Авангард», «Сармат» и «Ярс» с дальностью полета ракет свыше десяти тысяч километров поставит США в «безвыходное положение». Так, «Авангард», к примеру, способна за 15 минут долететь до Вашингтона.

«За это время американцы не успеют даже выпить чашку кофе и уж тем более не смогут дать отпор российской ракете. В ходе испытаний, проведенных российскими военными, было обнаружено, что гиперзвуковая ракета “Авангард” умело скрывается от систем противоракетной обороны морского и наземного базирования и наносит точный удар по цели», — пишет китайский портал.

Военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Политикой Сегодня» выразил мнение, что похвала со стороны китайских коллег вполне оправдана. Он отметил, что «Авангард» — действительно «суперсовременное» вооружение.

«Как говорит Трамп, когда у них появляется какая-нибудь ракета: “супер-пупер”. Хотя на самом деле никакой супер-пупер ракеты он так никогда и не показал. И неизвестно, что там за ракета у него. Так что “Авангард” — супер-пупер, если переходить на его терминологию», — сказал эксперт.

В 2018 году российские военные в присутствии президента страны Владимира Путина успешно испытали ракету комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. Тогда Путин высоко оценил запуск «Авангарда», констатировав, что страна первой в мире получила новый вид оружия.

Президент России Владимир Путин: "У комплекса "Авангард" нет аналогов за рубежом, и долго не будет." Система уже пошла в серийное производство!pic.twitter.com/3WECddI8oS — Анатолий Власов ???????? Проголосовал ЗА! (@AnatolyVlasov87) July 9, 2019

«Это большое событие и в жизни Вооруженных сил, да, пожалуй, и в жизни страны. <…> Новый вид стратегического оружия в мире впервые появился у нас, и надежно будет обеспечивать оборону нашего государства, нашего народа на десятилетия вперед», — отметил президент на встрече с членами правительства РФ.

Между тем, на Западе к заявлению российского лидера отнеслись скептически, вспоминает Литовкин. Однако все изменилось, когда американцы воочию убедились в боевых способностях ракеты.

«Тогда все на Западе начали смеяться, мол, это мультик, Путин рекламирует неизвестно что. А потом на испытаниях американцы увидели, что боеголовка пролетела не 20 Махов, а все 27. Вы можете себе представить скорость, если учитывать, что скорость звука 33 м/с? Это огромная скорость. Так никто не летает до сих пор, ни одна ракета», — подчеркивает военный обозреватель.

Замешательство американцев подметил и автор статьи китайского портала, написав, что показательная демонстрация России поставила Вашингтон в «безвыходное положение». Так, за последнее время в области гиперзвуковых ракет США не осуществили ничего из запланированного.

Несмотря на то, что сегодня США обладают лучшей в мире системой обороны, перехватить «Авангард» они не в состоянии, утверждается в китайском издании.

Собеседник ПС объясняет это непредсказуемой траекторией ракеты, которая делает весь боевой блок уникальным. Если обычная баллистическая ракета летит по условной дуге, то «Авангард», вылетая по кривой, совершает «немыслимые маневры» в разных направлениях.

«Даже если ты ее засечешь, представить, в какой точке она окажется через какое-то мгновение, невозможно. Она может преодолеть любую современную или перспективную систему противоракетной обороны. Поэтому она является таким устрашающим боевым блоком. Если у нас такие блоки есть, то, конечно, американцам делать нечего. Поэтому это является серьезным оружием сдерживания противника. Мы не собираемся нападать на американцев, но они должны знать, что у нас есть такое оружие и что с нами воевать — это, мягко говоря, уронить кирпич на ногу, а точнее на голову», — не сомневается эксперт.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у страны есть новейшие системы вооружений, о которых пока никто ничего не знает. Глава Белого Дома добавил, что за последние 3,5 года на модернизацию Вооруженных сил США было выделено $2,5 трлн.

Трамп рассказал о новой «супер-пупер ракете», которая превзойдёт аналоги из России и Китая, о правилах для покорителей Луны, разработанных в США, и презентован флаг Космических войск. Это оказалось намного проще, чем бороться с коронавирусом, и добавило 100 баллов к его рейтингу. pic.twitter.com/FqUx3vcMAA — Slava Udo ★ ЗА! (@SlavaUdo1) May 16, 2020

«У нас есть отличное оружие. Нет, я не говорю о секретной [информации], я говорю о том, что мы создали... Наши ВС сильнее, чем когда-либо», — цитирует Трампа ТАСС.

Как предположили в американском журнале Popular Mechanics, речь может идти о ядерной боеголовке малой мощности W76-2.

В июле министр иностранных дел России Сергей Лавров, заявил, что в Белом доме, судя по всему, окончательно решили не продлевать договор о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ -III. Это последний документ, который ограничивает военную мощь двух ядерных держав. Его срок истекает в 2021 году.

В четверг, 10 сентября, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что СНВ—III между Россией и США необходимо продлить вне зависимости от того, присоединится ли к нему Китай.