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13:16   12 Сентября 2020
Политика

Депутат из Саратовской области пояснила свое высказывание о "тунеядцах"

Депутат из Саратовской области пояснила свое высказывание о "тунеядцах"

Секретарь Вольского муниципального собрания Саратовской области Татьяна Ковинская прокомментировала свои слова о выплатах безработным.

Татьяна Ковинская накануне заявила, что у нас очень гуманное государство, которое вместо закона "о тунеядстве" платит оставшимся без работы пособие. Эти слова вызвали общественный резонанс и недовольство. Секретарь Ковинская объяснила, что этими словами призвала усилить помощь с трудоустройством.

"Ведь пособия по безработице выплачиваются ограниченное количество времени, поэтому важно помочь жителям с подбором постоянных вакансий", — цитирует депутата РИА Новости.

Депутат Госдумы Николай Панков сообщил, что в партии "Единая Россия" проверят заявление Ковинской о пособиях по безработице.

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Автор: Ирина Большунова
#депутат #саратовская область #безработица

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