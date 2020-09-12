Киев продолжит саботировать любые договоренности по Донбассу, чего власти Украины даже не скрывают. В этом уверен крымский политолог Владимир Джаралла.

По словам эксперта, Германия и Франция мало чем могут повлиять на ситуацию в Донбассе, так как политику Киеву диктует Вашингтон. Украина сейчас действует по аналогии с мошенником, который после удачной жульнической комбинации наглеет и пытается провернуть ее еще раз, отметил Джаралла.

Из недавнего интервью экс-главы администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрея Богдана стало известно, что Москва не раз шла навстречу Киеву. В частности, РФ передавала арестованные по итогу провокаций Порошенко корабли и их команды, организовывала обмены удерживаемыми лицами и отказывалась от судебных претензий по разным вопросам. Но Москва ждала ответных действий, чего не последовало.

"Украинская сторона должна была обеспечить выполнение политической части Минских соглашений, согласиться на продажу воды Крыму и одобрить еще ряд политических и экономических решений. Но Киев отказался от ответных обязательств", — цитирует политолога ФБА "Экономика сегодня".

Джаралла согласился с Богданом, что Киев таким образом фактически "кинул" Москву, не выполнив условий договоренностей.