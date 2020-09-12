Диетолог из России назвала ценные качества белковых продуктов

Включение в рацион продуктов с содержанием белка необходимо с возрастом, сообщила врач-диетолог клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева.

Многие люди относятся к употреблению белковых продуктов недостаточно серьезно, заметила диетолог на основе своего личного опыта. Чем старше человек становится, тем больше его организм нуждается в белке по сравнению с людьми молодого поколения и среднего возраста. Со временем человеку необходимо увеличивать количество продуктов с содержанием белка в своем ежедневном рационе, считает Пугачева.

Белок является структурным элементом мышц в организме. Белковые продукты помогут людям в возрасте поддержать мышечную массу. Для этого диетолог рекомендует выбирать продукты с белком животного происхождения — мясо, рыбу, яйца и молочные изделия.