Существенных нарушений на досрочных выборах в РФ не зафиксировано

Существенных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования, в ходе досрочных выборов в России зафиксировано не было. Об этом сообщила исполнительный директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Алена Булгакова.

В беседе с РИА Новости Булгакова отметила, что текущие выборы вызывают интерес у общественности. По ее словам, к настоящему времени НОМ получил от общественных наблюдателей 559 сообщений, из которых 515 — информационные, об иных инцидентах получено 3 обращения, о проблемах — 5, о решениях проблем — 10, а также о фейках — 26 сообщений.