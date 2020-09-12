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12:21   12 Сентября 2020
Политика

Существенных нарушений на досрочных выборах в РФ не зафиксировано

Существенных нарушений на досрочных выборах в РФ не зафиксировано

Существенных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования, в ходе досрочных выборов в России зафиксировано не было. Об этом сообщила исполнительный директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Алена Булгакова.

В беседе с РИА Новости Булгакова отметила, что текущие выборы вызывают интерес у общественности. По ее словам, к настоящему времени НОМ получил от общественных наблюдателей 559 сообщений, из которых 515 — информационные, об иных инцидентах получено 3 обращения, о проблемах — 5, о решениях проблем — 10, а также о фейках — 26 сообщений.

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Автор: Яна Либерман
#нарушения #голосование #ном

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