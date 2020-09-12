Названо имя основного кандидата на пост главы Миссии ООН по Ливии

Миссия ООН по поддержке Ливии может получить нового главу. В качестве кандидата рассматривается болгарский политик Николай Младенов, который в разное время представлял Болгарию в Европарламенте и возглавлял МИД и Минобороны своей страны.

Заменившая подавшего в марте в отставку по состоянию здоровья Гасана Саламе на посту главы Миссии Организации Объединенных Наций по поддержке Ливии Стефани Уильямс также скоро покинет этот пост. Как сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на канал Libya Alhadath TV, миссию возглавит болгарин Николай Младенов.

Младенов представлял Болгарию в Европарламенте с 2007 по 2009 годы, а в 2010 возглавил Министерство обороны страны. В 2013 году он стал министром иностранных дел. Предложение о смене главы Миссии ООН по поддержке Ливии поступило от Великобритании, представитель которой направил проект резолюции по этому поводу генсеку ООН Антониу Гутеррешу.