Петербургский проект детсада первым в России прошел цифровую госэкспертизу

Проект детского сада в Санкт-Петербурге, разработанный на основе BIM-технологий, прошел государственную цифровую экспертизу впервые в России, рассказал девелопер корпоративной группы "Эталон".

Детский сад расположен по улице Маршала Блюхера, 4 и рассчитан на 160 мест. Заведение состоит в списке пилотных разработок Минстроя РФ и в программе группы "Эталон". Документацию для проекта создавали в течение семи месяцев. Центр государственной экспертизы запустил специальное ПО для цифрового исследования BIM-модели детсада, которое проходило полутора месяцев.

Основная цель процесса — создать алгоритм использования BIM-технологий, удобный для государственных органов. С помощью этой технологии всеми стадиями строительства будет управлять цифровая модель. Проектировать жилые и коммерческие здания будет проще и быстрее благодаря автоматизации операций. В Санкт-Петербурге до конца года введут в эксплуатацию более трех миллионов квадратных метров жилья и 60 социальных объектов, сообщил губернатор города Александр Беглов.