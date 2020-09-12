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12:00   12 Сентября 2020
Общество

Петербургский проект детсада первым в России прошел цифровую госэкспертизу

Петербургский проект детсада первым в России прошел цифровую госэкспертизу

Проект детского сада в Санкт-Петербурге, разработанный на основе BIM-технологий, прошел государственную цифровую экспертизу впервые в России, рассказал девелопер корпоративной группы "Эталон".

Детский сад расположен по улице Маршала Блюхера, 4 и рассчитан на 160 мест. Заведение состоит в списке пилотных разработок Минстроя РФ и в программе группы "Эталон". Документацию для проекта создавали в течение семи месяцев. Центр государственной экспертизы запустил специальное ПО для цифрового исследования BIM-модели детсада, которое проходило полутора месяцев.

Основная цель процесса — создать алгоритм использования BIM-технологий, удобный для государственных органов. С помощью этой технологии всеми стадиями строительства будет управлять цифровая модель. Проектировать жилые и коммерческие здания будет проще и быстрее благодаря автоматизации операций. В Санкт-Петербурге до конца года введут в эксплуатацию более трех миллионов квадратных метров жилья и 60 социальных объектов, сообщил губернатор города Александр Беглов.

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Автор: Василий Пименов
#экспертиза #технологии #детский сад #беглов

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