Некоторые семьи смогут подать заявление на выплату 50 тысяч рублей

Семьи, имеющие сертификат на материнский капитал, но еще не воспользовавшиеся им, имеют возможность получить 50 тысяч рублей.

Оформить такую выплату могут граждане, у которых до 31 декабря 2016 года родился или был усыновлен как минимум второй ребенок, а с начала 2017 года появился еще один. Те, кто уже использовал часть маткапитала на получение образования ребенком или улучшение жилищных условий, имеют право на получение в 2020 году как минимум 50 рублей, а в 2021-м — остатка средств за вычетом размера ежегодной выплаты, выданной в 2020 году.

Срок подачи заявления о распоряжении деньгами за 2020 год установлен не позднее 1 апреля 2021 года, а за 2021 год – не ранее 1 января 2021 года и не позднее 1 декабря 2021 года, сообщает PRIMPRESS. Обратиться можно лично в управление социальной защиты населения либо удаленно на региональном портале государственных и муниципальных услуг.